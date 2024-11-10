https://news.day.az/politics/1705735.html Известный индийский йогин Садхгуру прибыл с визитом в Азербайджан Учредитель благотворительного Фонда Иша, известный индийский йогин Садхгуру (Джагги Васудев) 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Известный индийский йогин Садхгуру прибыл с визитом в Азербайджан
Учредитель благотворительного Фонда Иша, известный индийский йогин Садхгуру (Джагги Васудев) 10 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции cторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (CОР29).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали руководитель Аппарата Министерства науки и образования Азербайджана Метин Керимли и другие официальные лица.
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