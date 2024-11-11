Генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии прибыл с визитом в Азербайджан

11 ноября генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали руководитель аппарата Министерства науки и образования Азербайджана Метин Керимли и другие официальные лица.