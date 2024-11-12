Беларусь предложила новые меры по борьбе с изменением климата на COP29

Президент Беларуси Александр Лукашенко на саммите COP29 в Баку озвучил предложения для глобальных действий по борьбе с изменением климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, глава государства отметил, что "эти и другие направления требуют консолидации международных усилий". "Не на словах, а на деле. Пора от слов перейти к делу. И тот, кто должен платить, должен платить, а не отсиживаться у себя в кабинетах", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент констатировал, что климат изменился и это уже данность. "Поэтому первостепенная задача - перенастроить национальные экономики, прежде всего сельское хозяйство, с учетом изменившихся условий, адаптировать его к новым условиям", - заявил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь активно занимается данной темой и готова делиться опытом.

Глава государства призвал помочь развивающимся странам получить равный доступ к зеленым технологиям без ущерба для их национальных интересов: "Сделать так, чтобы они в результате этой помощи не попали в кабалу. Нужно отменить все, что мешает международной торговле технологиями, обмену инновациями и наилучшими практиками".

По словам Александра Лукашенко, мир уже столкнулся с ситуацией, когда новая продукция, позиционируемая как более экологически безопасная альтернатива, наносит не меньший вред. "Объективно нужны новые подходы к комплексной оценке потенциального воздействия инноваций на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла данной продукции", - сказал он.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.