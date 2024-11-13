Мировые лидеры высоко оценили подготовку Азербайджана к COP29

Проведение на высоком уровне 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку высоко оценено гостями из различных стран, официальными лицами, представителями СМИ и экспертами, а также мировыми лидерами, выражено удовлетворение уровнем проводимых мероприятий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в своих интервью и выступлениях на пленарных заседаниях в рамках COP29, а также других мероприятиях и встречах, высокопоставленные официальные представители приветствуют высокие организаторские способности, гостеприимство и профессионализм Азербайджана и выражают надежду, что переговоры COP29 завершатся успешно.

Выступая на пленарном заседании COP29, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвав его своим дорогим братом, с успешной организацией климатического саммита в Баку. Глава пакистанского правительства с уверенностью заявил, что COP29 обязательно войдет в историю.

Премьер-министр Арабской Республики Египет Мустафа Мадбули поблагодарил Азербайджан за высокий уровень организации и пожелал успехов. Глава правительства подчеркнул важность климатического финансирования и рассказал о работе, проделанной его страной в этом направлении.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила большое удовлетворение от того, что видит Азербайджан в качестве председателя COP29, которая рассматривается как часть климатической инициативы во имя мира, и выразила благодарность нашей стране за организацию COP29.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе также выразил глубокую признательность Президенту Азербайджана за высокий уровень организации. Подчеркнув, что СОР проводится в нашей стране впервые на Кавказе, премьер-министр пожелал успехов Азербайджану, который профессионально организовал это престижное международное мероприятие.

Премьер-министр Демократической Республики Конго Джудит Суминва Тулука выразила благодарность Азербайджану и лично главе нашего государства Ильхаму Алиеву за проведение столь важного мероприятия в Баку. "Возможно, только будущие поколения поймут всю суть того, что мы здесь делаем сегодня, и вопросов, которые обсуждаем. Но мы, прежде всего, должны добиться результатов", - сказала премьер-министр, еще раз подчеркнув важность COP29.

Президент Молдовы Майя Санду также выразила глубокую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и правительству Азербайджана за проведение COP29 в Баку.

Руководители, выступившие на Саммите лидеров малых островных развивающихся государств (МОРГ), также выразили благодарность Азербайджану за организацию COP29 и подчеркнули важность климатического финансирования и успешных переговоров для этих стран, где изменение климата стало причиной крупных катастроф. Особо отмечена важность организации в рамках COP29 мероприятия высокого уровня, на котором обсуждаются проблемы малых островных государств.

Председатель Форума тихоокеанских островов, премьер-министр Королевства Тонга Сиаоси Совалени в своем выступлении на саммите поблагодарил Президента и народ Азербайджана за искреннее гостеприимство и возможность донести проблемы и позицию малых стран Океании до мирового сообщества.

Генеральный секретарь Содружества Наций Патрисия Скотленд выразила благодарность за два меморандума, которые были подписаны возглавляемой ею организацией с правительством Азербайджана и Азеркосмосом.

Премьер-министр Гренады, председатель Карибского сообщества (CARICOM) Диакон Митчелл выразил уверенность, что COP29 запомнится как "Хорошая COP".

Исполнительный директор Зеленого климатического фонда (Green Climate Fund) Мафальда Дуарте заявила о том, что приняты серьезные меры для обеспечения доступности возглавляемого ею фонда.

Исполнительный директор Фонда для возмещения потерь и ущерба Ибрагим Шейх Дионг подчеркнул лидерство Азербайджана в начале деятельности фонда и обратил внимание на новые финансовые обязательства, взятые на себя странами.

Напомним, что 13 ноября в рамках COP29 была принята Бакинская декларация об усилении голосов малых островных государств в целях поддержки МОРГ, которые больше всего страдают от изменения климата. Принятие декларации является очередным успехом председательства Азербайджана на COP29.