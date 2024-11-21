https://news.day.az/politics/1709503.html Военнослужащие из Азербайджана на международном форуме в Саудовской Аравии - ФОТО В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся "1-й международный форум лидерства для прапорщиков". Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана. Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в международном форуме.
Военнослужащие из Азербайджана на международном форуме в Саудовской Аравии - ФОТО
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся "1-й международный форум лидерства для прапорщиков".
Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
Группа военнослужащих азербайджанской армии приняла участие в международном форуме.
В мероприятии, помимо военнослужащих из Азербайджана и Саудовской Аравии, приняли участие военнослужащие из Англии, Бангладеш, Бахрейна, Германии, Греции, Египта, Иордании, Ирака, Испании, Италии, Катара, Кувейта, Марокко, Нигерии, Омана, ОАЭ, Пакистана, США, Туниса, Турции, Франции, Швеции и Японии.
Целью проведения форума является развитие лидерских способностей и повышение управленческих навыков прапорщиков.
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