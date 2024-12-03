Джейхун Байрамов встретился с Аббасом Арагчи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи в рамках 28-го заседания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС), которое прошло в иранском городе Мешхед.

Как сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана на своей странице в социальной сети X, в ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся азербайджано-иранского сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, инвестиции, транспорт, коммуникации и энергетическая безопасность. Министры также обсудили совместные инициативы и проекты двух стран, передает Day.Az.

Особое внимание было уделено важности скорейшего завершения строительства коммуникаций между Нахчыванской Автономной Республикой и Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана, а также реализации ранее достигнутых соглашений.