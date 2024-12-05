Евроинтриги Армении - готов ли Запад к последствиям своей поддержки?

Автор: Лейла Таривердиева

В то время, как под носом у Армении, в Грузии разворачиваются нелицеприятные процессы, связанные с не давшими всходов мечтами о евроинтеграции, в Армении продолжают жить надеждами на "Запад нам поможет". Помощи от Запада Армения ждет не в налаживании нормальной жизни, избавлении от серости и нищеты, не в становлении экономики, а в реализации болезненных фантазий о чужих землях. Не знаем, что еще должно произойти с армянским обществом, чтобы оно очнулось и открыло глаза на реальный мир. Соседи уже неоднократно убеждались на собственном печальном примере, что справедливость в конечном итоге торжествует, сколько бы на твоей стороне не было могучих опекунов. Но они продолжают сознательно идти по тому же разрушительному пути.

Начавшие озвучиваться западными деятелями мысли о возможности интеграции Украины в ЕС и НАТО без аннексированных территорий очень вдохновили армянских реваншистов. Человек из окружения Никола Пашиняна Тигран Хзмалян поделился в соцсетях своим особым мнением по этому поводу. У Хзмаляна громкие регалии - председатель Европейской партии Армении, глава Совета управляющих армянского отделения Панъевропейского союза. Главный евроинтриган Армении поделился идеей: а почему бы и Армении не прибегнуть к предложенной Украине схеме "членство в НАТО и ЕС взамен на временную аннексию Крыма". Хзмалян считает, что Армения может вот так же предложить себя этим структурам, только заменив в схеме Крым на Карабах.

Понятно, что ни в ЕС, ни в НАТО никто не станет позориться, приравнивая вопросы Крыма и Карабаха. Дело тут не в том, что кто-то может серьезно рассматривать такую чушь. Даже в самой Армении блогеры смеются над "интеллектуальными способностями сторонников Запада" после твита (Х) Хзмаляна. Вопрос в том, что Хзмалян является человеком из ближнего круга "европейского" до мозга костей премьер-министра Армении. Никол Пашинян и без того не очень адекватен в своих фантазиях, которые часто заводят его в неведомые дали. Поэтому бредовая идея об интеграции в НАТО и ЕС в обмен на, скажем так, "временный отказ" от Карабаха вполне может зацепиться в его мозгу.

Да, Пашинян неоднократно объявлял о признании территориальной целостности Азербайджана, призывал общество забыть о территориях и строить реальную Армению. Но тот же Пашинян отказывается удалять территориальные претензии к соседям из основного закона своей страны, выворачивается и выкручивается, демонстрируя явное нежелание лишать армян этой лазейки для будущих манипуляций. Сотню раз уже сказано и пересказано, что согласно той же самой Конституции, она всегда будет стоять выше любых международных договоров. Поэтому откровенность Хзмаляна наводит на определенные выводы. А именно: Армения не собирается отказываться от претензий на суверенные территории Азербайджана, а просто откладывает вопрос до тех пор, пока с помощью ЕС и НАТО не усилится и не начнет все сначала уже в статусе члена этих организаций.

Бред...

Идея, конечно, бредовая, но нашим соседям и не такое приходило в голову. Чем объяснить усиленную милитаризацию Армении? Все чаще в социальных сетях публикуются локации и спутниковые изображения растущих как грибы после дождя опорных пунктов и военных частей на условной границе. Это не фейки, а реальные факты, говорящие о том, что армянская сторона, прячась за спинами европейцев, активно готовится к новой войне. Пока те думают, что отвлекают наше внимание своими биноклями и синими жилетками, Армения ведет серьезные приготовления. Планы у Еревана, похоже, грандиозные. В 2025 году расходы на войну увеличены в госбюджете на 20 процентов до 1,713 миллиарда долларов. Министр финансов Ваге Ованнисян торжественно рапортовал, что расходы в военной сфере в 2025 году составят 6 процентов ВВП, что больше показателей 2024 года на 0,7 процента. На милитаризацию будет направлено 55,8 процента капитальных бюджетных расходов. Ованнисян говорил об этом с гордостью, но на самом деле это предвестник грядущего краха армянской государственности.

В экспертном сообществе Армении ликуют, словно болельщики на стадионе в ожидании, когда страна начнет сокращать разрыв с Азербайджаном. Несмотря на рост военного бюджета, Армения все еще уступает Баку, с сожалением говорит армянским журналистам военный эксперт Леонид Нерсесян. Зато, по его словам, по военным расходам Армения ежегодно устанавливает новый рекорд. В 2024 году сумма военных расходов стала самой высокой за ​​всю историю страны. Но... Но Баку Еревану все равно пока не догнать, сокрушается Нерсесян.

Вся надежда на Запад. И тот не подводит - и помогает Армении вооружаться, и покрывает ее милитаристские устремления. Помнится, пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано грудью встал на защиту армянской чести в ответ на обвинения из Баку. "Армения имеет суверенное право работать над своим оборонным потенциалом, а также выбирать своих партнеров, в том числе в области безопасности и обороны", - заявил Стано, оскорбленный за армян. И добавил: поддержка Армении со стороны Европейского фонда мира (European Peace Facility) не включает в себя предоставление вооружения, тем более наступательного.

А никто и не говорит, что фонд будет выделять армянам деньги на танки и дроны. Эти деньги будут расходоваться на другие цели в интересах Армении - на шпионаж, провокации, диверсии, различные подковерные операции. Этим, кстати, уже занимается наблюдательная миссия ЕС, которая в упор не видит военных приготовлений армянской стороны. Армянам вообще очень повезло - они прямо призраки и невидимки. В свое время рытья окопов и создания укреплений армянскими сепаратистами в Карабахе "не замечали" российские миротворцы, а сейчас чудесным образом "ослепли" европейцы.

Между тем, приготовления в Армении идут. Об этом знаем мы, знают армяне, знают их опекуны, знает Питер Стано и прочие. Все, включая Армению и ее покровителей, прекрасно осведомлены об отсутствии у Баку оккупационных планов. Азербайджан еще четыре года назад мог вернуть себе незаконно переданный армянам Зангезур и другие территории, и никто в мире не смог бы этому помешать. Покричали, пошумели и смирились бы. Но Азербайджан никогда не ставил подобной цели. Целью было освобождение своих международно признанных территорий, и он ее достиг.

Армения хочет как-то поднять свою самооценку, одержав хоть какую-то, хоть самую маленькую победу, отщипнув хоть что-то и поставив там свой флаг. Очень смешно строить такие планы, даже если за тобой стоят державы. Державы всегда стояли за Арменией, во всех ее преступных планах, но она осталась ни с чем. Еще больше, чем ни с чем, она останется в случае попытки повторить агрессию. Не нужно быть военным экспертом, чтобы понимать, что в этом случае от ее искусственно созданной государственности не останется мокрого места. Пусть соседи разуют глаза и посмотрят повнимательнее на то, что происходит в мире. Они рассчитывают воспользоваться ситуацией. И не понимают, что как раз ситуация воспользуется ими.