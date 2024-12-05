Азербайджанцев изгнали с их исторических земель из-за этничности

Азербайджанское население было вынуждено покинуть свои исторические земли исключительно по причине своей этнической принадлежности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный советник Президента Турецкой Республики Северного Кипра по международным отношениям и дипломатии, профессор Хусейн Ишыксал, выступая на II международной конференции на тему "Право на возвращение: обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Кроме насильственной депортации, мы также наблюдаем акты культурного геноцида. Это лишь один из множества исторических примеров. Мы видим разрушенные мечети и утраченные исторические и культурные наследия. Ущерб, согласно моим исследованиям, превышает 2,5 миллиарда долларов США для частной собственности и 17,5 миллиарда для государственной", - сказал он.

Профессор Ишыксал отметил, что азербайджанцы и турки-киприоты подвергались насилию, притеснениям и уничтожению их идентичности и культурного наследия. По его словам, этот вопрос остается одним из наиболее игнорируемых и малоизвестных для международного сообщества.

Отметим, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении". В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии обсуждаются такие вопросы, как история насильственного выселения западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

5 декабря - День памяти депортации западных азербайджанцев в 1987-1991 годах. В прошлом году в этот день прошла аналогичная международная конференция на тему "Обеспечение безопасного и достойного возвращения перемещенных азербайджанцев из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", в которой приняли участие более 100 представителей из 44 стран.