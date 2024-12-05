Министры иностранных дел Азербайджана и Швеции провели встречу на Мальте

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Стенергард в рамках 31-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит на Мальте.

Как передает Day.Az, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы региональной безопасности, а также процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность разрешения вопросов, касающихся территориальных претензий со стороны Армении, которые остаются в конституции этой страны. Этот аспект был обозначен как одно из препятствий для стабильности в регионе и для нормализации двусторонних отношений.

Шведский министр выразила заинтересованность в поддержке усилий по миру и стабильности в Южном Кавказе, подтвердив важность продолжения дипломатических усилий для достижения долговременного мира и разрешения споров.

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