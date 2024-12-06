Оголтелый расизм посла Франции в Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об оголтелом расизме посла Франции в Армении

Day.Az представляет публикацию:

Израильская газета "The Jerusalem Post" довела до припадка сумасшедшего посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи.

Газета опубликовала материал о том, как Ереван пытается представить азербайджанскую Голубую мечеть - чуть ли не единственный объект азербайджанского наследия, который армяне не уничтожили, в качестве памятника "персидской" культуры.

Важно, что журналисты особо подчеркнули, как армянским националистам помогает французский посол. И этим вызвали у Декоттиньи настоящий припадок ненависти.

Посмотрите, что поперло из оливьешечки: исламофобия, расизм, нотки антисемитизма и конечно, больная для французов тема колониализма. Не твит, а шедевр!

И вот эта кучерявая мразь пытается играть в непредвзятость. Современная Франция - убогая тень и позор когда-то великой страны.