В Баку состоялся учебный курс НАТО

В рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2024 год в Баку прошел учебно-тренировочный курс, организованный мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО.

Как сообщили в пятницу Trend в минобороны Азербайджана, курс состоялся в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны и охватил темы, связанные с планированием и проведением учений НАТО на оперативно-тактическом уровне.

Участникам были вручены сертификаты, а также представлен брифинг о выполненных задачах и целях. Важность таких курсов была подчеркнута для расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.