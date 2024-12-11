Мы близки к достижению мира между Азербайджаном и Арменией - Фидан
Мы близки к достижению мира между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления в рамках обсуждения бюджета Великого национального собрания Турции на 2025 год.
Он отметил, что на Южном Кавказе есть проблеск надежды на мир: "Обеспечение мира будет способствовать развитию региона и создаст новые возможности. Турция поддерживает все усилия в этом процессе. Наша страна поддерживает переговоры между сторонами, которые ведутся на двусторонней основе без посредников".
Х. Фидан также коснулся обстановки в Грузии, выразив сожаление событиями в этой стране.
По его словам, вмешательство третьей стороны также может привести к осложнению положения в Грузии.
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