Мы близки к достижению мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления в рамках обсуждения бюджета Великого национального собрания Турции на 2025 год.

Он отметил, что на Южном Кавказе есть проблеск надежды на мир: "Обеспечение мира будет способствовать развитию региона и создаст новые возможности. Турция поддерживает все усилия в этом процессе. Наша страна поддерживает переговоры между сторонами, которые ведутся на двусторонней основе без посредников".

Х. Фидан также коснулся обстановки в Грузии, выразив сожаление событиями в этой стране.

По его словам, вмешательство третьей стороны также может привести к осложнению положения в Грузии.