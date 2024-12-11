Посол США восхищен историческим наследием Гянджи

Посол США в Азербайджане Марк Либби поделился впечатлениями о поездке в Гянджу, которую он совершил вместе с супругой Данусией.

Как сообщает Day.Az, соответствующая публикация была размещена на странице американского посольства в социальной сети Х.

"Это было удивительно - посетить самые знаковые достопримечательности Гянджи, такие как мавзолеи Низами Гянджеви, Имамзаде, парк "Хан Багы", мечеть Шаха Аббаса, мавзолей Джавад-хана и уникальный Бутылочный дом. Поездка позволила нам более глубоко познакомиться с историческим и культурным наследием Азербайджана и оставила незабываемые впечатления", - цитирует посольство слова дипломата.