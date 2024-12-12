https://news.day.az/politics/1714684.html Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения - ФОТО - ВИДЕО В связи с 21-й годовщиной со дня смерти основателя и спасителя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы посетили могилу великого лидера в Аллее почетного захоронения, выразили глубокое почтение памяти великой...
Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения - ФОТО - ВИДЕО
В связи с 21-й годовщиной со дня смерти основателя и спасителя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, выразили глубокое почтение памяти великой личности, возложили венок и цветы к его могиле.
Как сообщили Day.Az в СГБ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.
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