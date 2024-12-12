Сотрудники СГБ посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения

В связи с 21-й годовщиной со дня смерти основателя и спасителя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники службы посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, выразили глубокое почтение памяти великой личности, возложили венок и цветы к его могиле.

Как сообщили Day.Az в СГБ, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.