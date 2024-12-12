Решение Конституционного суда Армении еще больше усложняет ситуацию

Азербайджанской общественности хорошо известно, что фактор наличия в конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану является значимым вопросом.

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов, сообщает Day.Az.

"В связи с этим мы ждем от Армении решительных шагов. Аргументы, которые мы услышали от Армении в последнее время, естественно, не могут нас удовлетворить. Я также хотел бы отметить, что недавно было принято очередное решение конституционного суда Армении.

Считаю, что решение Конституционного суда еще больше усложнило этот вопрос. Иными словами, Конституционный суд принял решение о том, что преамбула Конституции Армении неизменна, в частности, отмечена неприкосновенность преамбулы. Мы считаем, что это еще больше усложняет ситуацию.

Потому что именно в преамбуле Конституции Армении содержится ссылка на акт независимости Армении. Этот акт независимости напрямую нарушает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы считаем, что это решение Конституционного суда еще больше усложняет ситуацию", - подчеркнул министр.