Автор: Зульфугар Ибрагимов

USAID (Агентство международного развития США), получив чувствительного пинка от Баку и Тбилиси, сегодня сосредоточила все свое внимание на Армении. Страна, готовая продаваться всем, кто согласен платить, это легкая добыча. За нее даже не пришлось бороться, назвали сумму - и дело в шляпе.

USAID огласила новый план работы в Армении. Как всегда, для маскировки, это работа в культурной и образовательной сферах, на что будет направлено 3,5 миллиона долларов. Сумма совсем незначительная, но тут главное не сколько, а на что.

Программа называется "Платформа обучения и доказательной базы USAID" и подразумевает наем местных лояльных специалистов, на которых будет возложена задача готовить аналитические отчеты и привлекать местное население. Если назвать это по-простому, то программа выделяет средства на вербовку агентов и создание агентурной сети. USAID любит вуалировать свои намерения красивыми формулировками.

Та же самая деятельность осуществлялась ранее в Грузии и Азербайджане. И тоже все выглядело "чинно и благородно". То, что было сделано организацией на самом деле полезного, не смогло перевесить тот вред государственности, который деятельность USAID наносила. Финансирование ремонта сельских дорог никак не может перевесить усилия по дестабилизации и политической поляризации общества.

Вспомним скандал, разразившийся в Грузии в октябре прошлого года, когда органами госбезопасности было установлено, что USAID финансирует подготовку государственного переворота. Для подготовки протестного контингента в Грузию были направлены специалисты, имевшие в прежние годы отношение к беспорядкам в Грузии, Сербии, Украине и других государствах. Эти лица под благовидными предлогами устраивали тренинги, на которых обучали методам создания протестных зарядов и тактике проведения насильственных акций. Осенью 2023 году эти инструктора прибыли для проведения "учебного курса, который познакомит членов культурных и художественных движений и инициативных групп с различными подходами к ненасильственному активизму, самоорганизации ради перемен и мобилизации сторонников". Сама эта формулировка вызывает, пардон, рвотный рефлекс. Представители культурных движений были выбраны в качестве фокус-группы потому, что в таких организациях обычно собирается молодежь с андеграундным мышлением, как говорили в 80-е годы - неформалы. Эта молодежь должна была стать переносчиком вируса дестабилизации. "Цветная революция", которую пытаются осуществить в Грузии внешние игроки сегодня, должна была произойти в октябре-декабре 2023 года, но раскрытие планов заставило отложить их на год.

Такую же грязную работу USAID проводила в Азербайджане, пока ее не попросили закрыть дверь с другой стороны. Все годы работы в стране, Агентство создавало и финансировало сеть НПО и медиа, работающих против Азербайджана. Все это делалось под предлогом поддержки гражданского общества и СМИ, гендерному равенству и так далее. Формировалась "мягкая сила", которую можно будет использовать против азербайджанских властей. Благодаря "птенцам" USAID и других подобных структур, не скупившихся на гонорары, Интернет заполняли безумные фантазии о зашкаливающем насилии в отношении женщин, повальных самоубийствах, беспросветной наркомании и прочем, что не имело места в реальности. Определенные группы создавались в зависимости от текущего момента. Вспомним, что во время 44-дневной войны была создана маргинальная группа "No War", призванная деморализовать азербайджанское общество. В ее задачи входило распространение в обществе псевдо-пацифистских настроений и демонстрация миру, что азербайджанский народ на самом деле не хочет воевать за Карабах и против "вторжения" в Армению. Ответ этим поползновениям дало само азербайджанское общество. Тот факт, что за 44 дня войны не было ни одного дезертира, а молодежь осаждала военкоматы, требуя мобилизации, говорит сам за себя.

Год назад терпение Баку закончилось. USAID выпроводили из Азербайджана, но глава организации и большая подруга армянства Саманта Пауэр продолжает вредительскую деятельность, разыскивая для этого лазейки.

После антитеррористической операции сентября 2023 года, Пауэрп дала пресс-конференцию в посольстве США в Ереване. Изображая чрезвычайную обеспокоенность, она заявила, что в Карабахе "должно быть международное присутствие, чтобы оценить, выполняет ли Азербайджан свои обязательства". Помимо этого глава USAID потребовала от Баку "полностью и навсегда открыть" Лачинскую дорогу. В Ереване Пауэр встретилась с добровольно покинувшими Карабах армянами. Приехав же на следующий день в Баку, отказалась от встречи с азербайджанскими беженцами.

Надо сказать, что после 44-дневной войны американское Агентство полностью дезавуировалось, открыто встало на сторону Армении и начало откровенно вмешиваться в дела Азербайджана, что для гуманитарной организации недопустимо в принципе. В Азербайджане больше "нет места деятельности" USAID, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Когда-нибудь, если повезет, Армения тоже станет суверенным государство и сможет вот так же ответить мощной организации могучей державы. Пока же армяне стараются не вспоминать о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.