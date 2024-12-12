Депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова встретилась с испанскими парламентариями в Мадриде

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Испанией, вице-президент Межпарламентского Союза (Interparliamentary Union) от Азербайджана Севиль Микаилова встретилась с испанскими парламентариями в ходе участия в церемонии презентации фотожурнала всемирно известного фотографа-журналиста Хервасио Санчеса под названием "Тихое эхо: нерассказанные истории жертв наземных мин" в столице Испании Мадриде.

Как сообщает Day.Az, в частности, была проведена встреча с членами делегации Испании в Парламентской ассамблее ОБСЕ - сенатором Пере Хоаном Понсом Сампьетро, депутатами Рикардо Тарно Бланко и Артеми Ралло Ломбарте, а также с адвокатом Игнасио Гутьерресом Кассильясом.

Более того, депутат провела плодотворные встречи с профессором международных отношений Университета Рамона Луллия доктором Хорди Шуклой и членом Конгресса депутатов Испании Агустином Конде Баеном.

С.Микаилова также обсудила актуальные вопросы межпарламентских связей между Азербайджаном и Испанией с членом политической группы VOX, членом комитета по международным отношениям Конгресса депутатов Карлосом Флоресом Хубериасом.

В ходе встречи стороны, в частности, отметили успешное проведение COP29 в Баку в ноябре этого года. Они подчеркнули, что знаковые решения, принятые на этой конференции под председательством Азербайджана, внесут значимый вклад в достижение глобальных целей по борьбе с изменением климата.