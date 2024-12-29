Милли Меджлис обратился к азербайджанцам мира

Милли Меджлис выступил с обращением по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщает Day.Az, обращение зачитал депутат Милли Меджлиса Самир Велиев.

В обращении отмечается, что Азербайджанская диаспора продолжает развиваться и укрепляться, а связи между нашими соотечественниками становятся все крепче.

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