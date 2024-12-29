https://news.day.az/politics/1719504.html Милли Меджлис обратился к азербайджанцам мира Милли Меджлис выступил с обращением по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира. Как сообщает Day.Az, обращение зачитал депутат Милли Меджлиса Самир Велиев. В обращении отмечается, что Азербайджанская диаспора продолжает развиваться и укрепляться, а связи между нашими соотечественниками становятся все крепче. Новость обновляется
Милли Меджлис обратился к азербайджанцам мира
Милли Меджлис выступил с обращением по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
Как сообщает Day.Az, обращение зачитал депутат Милли Меджлиса Самир Велиев.
В обращении отмечается, что Азербайджанская диаспора продолжает развиваться и укрепляться, а связи между нашими соотечественниками становятся все крепче.
Новость обновляется
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