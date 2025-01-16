Реакция Армении вызывает недоумение

Реакция Еревана на передачу "Вести недели" вызывает недоумение, так как речь идет о высказываниях журналистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее стало известно, что посол РФ в Армении вызван в МИД в связи с выпуском программы "Вести недели".

"Мы всегда слышали из Еревана, что Армения привержена свободе слова, и тем более нынешнее армянское руководство сделало это своим императивом. Наша официальная реакция, не точка зрения, а официальная позиция государства, хорошо Еревану известна", - отметила Захарова.

По ее словам, Москва последовательно говорит о комплексном разблокировании всех транспортных и экономических связей на Южном Кавказе на основе трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 года.

Речь идет о заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года.

"Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахчыванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан транспортных средств, грузов в обоих направлениях", - напомнила Захарова.