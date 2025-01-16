Между Азербайджаном и Грузией всегда были дружеские отношения, взаимная поддержка и уважение.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр подчеркнул, что сегодня можно наблюдать результаты этих отношений.

"Сегодня мы видим наибольшую динамику отношений между нашими странами. Завтра состоится визит премьер-министра Грузии в Азербайджан. В рамках визита состоится ряд встреч", - сказал Дж.Байрамов.

Он также отметил, что министерства иностранных дел Азербайджана и Грузии находятся в постоянном контакте. Ежегодно между министерствами проводятся политические консультации.

"Азербайджан - один из главных инвесторов в Грузии. Торговый оборот между двумя странами приближается к миллиарду. Думаю, что в ближайшее время мы сможем говорить о более крупных цифрах", - добавил министр.