Между Азербайджаном и Грузией всегда были дружеские отношения, взаимная поддержка и уважение - Джейхун Байрамов
Между Азербайджаном и Грузией всегда были дружеские отношения, взаимная поддержка и уважение.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.
Министр подчеркнул, что сегодня можно наблюдать результаты этих отношений.
"Сегодня мы видим наибольшую динамику отношений между нашими странами. Завтра состоится визит премьер-министра Грузии в Азербайджан. В рамках визита состоится ряд встреч", - сказал Дж.Байрамов.
Он также отметил, что министерства иностранных дел Азербайджана и Грузии находятся в постоянном контакте. Ежегодно между министерствами проводятся политические консультации.
"Азербайджан - один из главных инвесторов в Грузии. Торговый оборот между двумя странами приближается к миллиарду. Думаю, что в ближайшее время мы сможем говорить о более крупных цифрах", - добавил министр.
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