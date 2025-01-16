Территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении вызывают обеспокоенность

Несмотря на то, что по мирному договору был достигнут большой прогресс, вызывают обеспокоенность территориальные претензии к Азербайджану в Конституции Армении.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Министр отметил, что несмотря на то, что на протяжении многих лет азербайджанские земли находились под оккупацией, а против азербайджанского народа проводились этнические чистки, Азербайджан предложил Армении работать над мирным договором.

"Быстрое вооружение Армении является источником серьезных вопросов и беспокойства с нашей стороны", - добавил Д.Байрамов.