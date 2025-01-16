В оппозиции к Родине и здравому смыслу: Али Керимли в привычной ипостаси

Автор: Акпер Гасанов

Всегда был уверен в том, что председатель ПНФА Али Керимли относится к тому "уникальному" типу людей, которые способны вызывать к себе презрение едва ли не у каждого, кто хотя бы раз послушает речи этого персонажа. Очередным подтверждением правоты данного вердикта стал пост А.Керимли в соцсети Facebook. Сказать, что это была расписка в собственной глупости со стороны одного из местных "радикалов" - значит ничего не сказать.

Он поставил под сомнение эффективность и грамотность внешней политики, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Собственно, после одного этого предложения можно закрывать дискуссию по причине интеллектуальной импотенции того, кто норовит выставить себя оппонентом власти, в реальности же снова выскакивая на политическую сцену в роли шута. Поверьте, даже как-то неудобно приводить аргументы, доказывающие, что Али-бей в роли скомороха выглядит весьма гармонично.

Но, как говорится, он сам напросился. Итак, озвучу бесспорный аргумент - свидетельством успешности внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, является полное восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства в результате 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском регионе нашей страны.

И ежу, даже если он из окружения А.Керимли, должно быть понятно, что против такого развития событий выступали не только Армения и мировое армянство, но и США, Франция, Россия (страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ), а также целый ряд иных государств мира.

Доказательством тому является как отсутствие санкций со стороны США и ЕС в отношении Армении, так и принятие Конгрессом США в 1992 году позорной 907-ой поправки. Плюс, США оказывали ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам.

Франция также всегда благоволила Армении. Там давно устоялся консенсус в вопросе поддержки государства-оккупанта. Не случайно же именно Сенат Франции, сразу после победы Азербайджана в 44-дневной войне, принял резолюцию о признании "независимости" так называемого "арцаха". А после проведения нашей страной, на своей территории, в Карабахском экономическом регионе антитеррористической операции, Франция на пару с Арменией несколько раз пытались добиться осуждения Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Да, в том самом, резолюции которого Армения так и не выполнила. Почему имело место фиаско армяно-французского фиаско? Потому, что Азербайджан заручился большим числом друзей из разных стран мира, которые блокировали данные провокационные планы Еревана и Парижа. А это, приходится объяснять азбучные истины Али Керимли, и есть доказательство успешности, эффективности внешней политики Азербайджана, проводимой Президентом нашей страны Ильхамом Алиевым.

Также вынужден напомнить о том, что за 10 лет членства в Движении неприсоединения, Азербайджан завоевал большое доверие 120-ти стран-членов, и в 2016 году единогласно был избран председателем организации на 2019-2022 годы. А еще, из последнего, 19 декабря Азербайджан был принят в члены еще одной авторитетной организации - D8. В странах-членах этой организации 1.300.000.000 человек, 60 процентов экономики мусульманских стран сосредоточено в D8, и вот, именно Азербайджан стал первым членом этой организации после ее расширения.

Если и этого недостаточно, чтобы А.Керимли признал очевидное, напомню также о том, что Азербайджан имеет большое число союзников даже в тех организациях, в которых он не состоит.

Например, в ОДКБ и ЕАЭС. В них состоит Армения. Тем не менее, авторитет нашей страны, как показали очень многие события последних лет, в них гораздо выше, чем у Армении. Если и это не пример невероятной успешности внешней политики Азербайджана, то председателю ПНФА срочно обратиться к врачу. Чтобы выявить причину галлюцинаций, которыми он явно страдает.

Причем, происходит это с ним давно. Мы все помним, что А.Керимли, перед началом 44-дневной войны, занимался откровенно провокационной, антинациональной, антигосударственной деятельностью в информационном пространстве. Он пытался посеять сомнения в способности нашей армии вернуть все оккупированные Арменией территории. А когда это случилось, он не нашел в себе морально-нравственных ресурсов, дабы признать свою ошибку и извиниться.

Наоборот, он продолжал тиражировать ложь. На сей раз о том, что руководство нашей страны искусственно чинит преграды для возвращения граждан Азербайджана на освобожденные территории. Эта чушь также была опровергнута самим ходом времени. На освобожденные территории регулярно возвращаются шушинцы, лачинцы, кяльбаджарцы, ходжалинцы. Но и после такого очевидного доказательства аморальности поведения А.Керимли, он не извинился.

Помня обо всем этом уже не удивляешься очередным примерам бравирования им свой лживостью и глупостью. Ведь перед нами тот, кто давно уже оппонирует не руководству страны, а интересам Азербайджана и здравому смыслу.