Подписан ряд документов между правительствами Азербайджана и Грузии

Премьер-министры Али Асадов и Ираклий Кобахидзе подписали протокол 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Day.Az, также были подписаны меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел Азербайджана и Грузии о консульском сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и министерством экономики и устойчивого развития Грузии о сотрудничестве в области морского транспорта, Протокол о намерениях между министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии.

Отметим, что 17 января в Баку под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе состоялось 10-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.