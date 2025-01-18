Общественное телевидение Грузии высоко оценило новостной анализ АМИ Trend в преддверии визита Ираклия Кобахидзе в Баку

Общественное телевидение Грузии высоко оценило новостной анализ Агентства международной информации Trend в преддверии визита премьер-министра Ираклия Кобахидзе в Баку.

"Первый канал" Грузии подчеркнул, что в статье АМИ Trend отмечается, что, опираясь на многолетнюю историю дружбы, Азербайджан и Грузия продолжают углублять партнерство, основанное на взаимном уважении и общих интересах.

"Южный Кавказ становится доминирующим на мировой арене, а Азербайджан и Грузия выступают в качестве ключевых региональных игроков. Как пишет азербайджанское издание Trend, на фоне меняющейся геополитики усилия Азербайджана по углублению отношений с соседями подчеркивают стратегическую важность этого региона.

Кроме того, в статье отмечается, что, опираясь на многолетнюю историю дружбы, Азербайджан и Грузия продолжают углублять партнерство, основанное на взаимном уважении и общих интересах.

Как пишет издание, экономические связи между Азербайджаном и Грузией демонстрируют стабильный рост. В первые 11 месяцев 2024 года объем двусторонней торговли составил 730,22 миллиона долларов, отражая глубину их экономического взаимодействия. Инвестиционные потоки также значительно выросли. С января по сентябрь 2024 года грузинские инвестиции в Азербайджан увеличились на 178,78 процента, достигнув 31,047 миллиона долларов. В то же время азербайджанские инвестиции в Грузию выросли на 88,82 процента, составив 95,75 миллиона долларов. Эти показатели свидетельствуют о растущем доверии и взаимной заинтересованности в экономическом развитии.

Энергетический сектор остается важнейшей сферой сотрудничества. Проекты Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Баку-Тбилиси-Эрзурум, запущенные в 2006 и 2007 годах, значительно изменили энергетическую карту региона.

В публикации основное внимание уделяется вопросу расширения Среднего коридора и отмечается, что Азербайджан и Грузия являются ключевыми игроками в Среднем коридоре, соединяющем Китай, Центральную Азию, Кавказ и Европу.

В статье также отмечается, что благодаря новым инвестициям и совместным инициативам две страны могут раскрыть еще больший потенциал сотрудничества.

"Азербайджан, играя стабилизирующую роль на Южном Кавказе, в партнерстве с Грузией закладывает основу для долгосрочной стабильности и процветания. Объединенные общими целями и взаимным доверием, эти две страны формируют будущее региона, укрепляя его значимость на мировой арене", - подчеркивает Общественное телевидение Грузии, высоко оценив анализ АМИ Trend.

С оригиналом статьи на грузинском и русском языках можно ознакомиться по ссылкам:

https://1tv.ge/news/trend-az-saerto-miznebit-urtiertndobit-gaertianebuli-azerbaijani-da-saqartvelo-mzad-arian-sheqmnan-samkhret-kavkasiis-momavali/

https://1tv.ge/lang/ru/news/trend-az-obedinennye-obshhimi-celjami-i-vzaimnym-doveriem-azerbajdzhan-i-gruzija-gotovy-sozdat-budushhee-juzhnogo-kavkaza/

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетил Азербайджан 17 января. В рамках визита состоялась встреча с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один, затем главы государств выступили с заявлениями для прессы, а позже, в ходе совместного обеда, прошла встреча в расширенном составе.