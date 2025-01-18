Азербайджан ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе

Азербайджан с нетерпением ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.

"Надеемся, что стороны будут придерживаться этого соглашения. Азербайджанское государство выступает за решение этого конфликта на основе принципа двух государств", - отметил он.

Новость обновляется