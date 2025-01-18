https://news.day.az/politics/1723822.html Азербайджан ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе - Джейхун Байрамов Азербайджан с нетерпением ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе. Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.
Азербайджан ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе - Джейхун Байрамов
Азербайджан с нетерпением ожидает реализации соглашения о прекращении огня и заложниках в Газе.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Баку.
"Надеемся, что стороны будут придерживаться этого соглашения. Азербайджанское государство выступает за решение этого конфликта на основе принципа двух государств", - отметил он.
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