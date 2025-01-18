https://news.day.az/politics/1723839.html Турция заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе - Хакан Фидан Турция заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе. Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Турция заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе - Хакан Фидан
Турция заинтересована в установлении мира на Южном Кавказе.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.
Говоря о сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в области энергетики, министр отметил, что главная цель - в кратчайшие сроки реализовать проект железной дороги Карс-Нахчыван.
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