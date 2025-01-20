В Греции почтили память шехидов 20 Января

В связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января в штаб-квартире Общества дружбы Греция-Азербайджан QALA, расположенной в Салониках, состоялось мероприятие, посвященное памяти шехидов кровавой январской трагедии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, наряду с нашими соотечественниками, проживающими в Греции, приняли участие представители других национальностей и греки.

Сначала минутой молчания была почтена память наших шехидов.

Председатель Общества дружбы Греция-Азербайджан QALA Рашид Мамедов подробно рассказал о событиях 20 Января. Он подчеркнул, что эта ночь увековечена в истории азербайджанского народа не только как трагедия, но и как страница свободы, борьбы за независимость, героизма и зарождения национального движения за свободу

В рамках мероприятия был показан документальный фильм о событиях 20 Января и дан эхсан.