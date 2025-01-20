МИД о переговорах по поводу задержанных в Эритрее азербайджанских кораблей

Переговоры с Эритреей по поводу задержанных азербайджанских кораблей продолжаются.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, комментируя ситуацию во время посещения Аллеи шехидов в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Министр отметил, что переговоры с Эритреей ведутся через посольства в Анкаре и Москве, а также представительство в Нью-Йорке.

"Как только поступила первая информация о захваченных в Эритрее судах, принадлежащих Азербайджану, министерство иностранных дел незамедлительно приняло меры. Азербайджан не имеет дипломатического представительства в Эритрее. Однако министерство активно взаимодействует с соответствующими структурами. Переговоры с другой стороной продолжаются, и в последние недели наблюдается положительная динамика в ходе переговоров", - добавил он.

Напомним, что 7 ноября 2024 года суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3", плавающие под флагом Азербайджана и эксплуатируемые азербайджанским филиалом компании "Caspian Marine Services B.V.", следуя маршрутом в Абу-Даби (ОАЭ) через Суэцкий канал, были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

Несмотря на предварительную связь с портовыми властями Эритреи, из-за невозможности своевременного предоставления необходимой информации, вход судов в 12-мильные территориальные воды был расценен как несанкционированный.

В результате соответствующие органы Эритреи задержали эти суда, на борту которых находились 18 членов экипажа, все они - граждане Азербайджана.