В Ханкенди проанализирована оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе

21 января состоялось оперативное совещание Сухопутных войск под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, в совещании, состоявшемся в городе Ханкенди, приняли участие заместители министра, командующие видами войск (сил), начальники главных управлений, управлений и служб, а также штаб Сухопутных войск и командиры объединений.

"Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Министр обороны довел до сведения участников совещания задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед армией Азербайджана.

На совещании были проанализированы текущая оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, мероприятия по боевой подготовке воинских частей и состояние воинской дисциплины. Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие указания по совершенствованию служебно-боевой деятельности воинских частей, повышению бдительности, точному и своевременному выполнению поставленных задач.

На совещании была отмечена важность уделения особого внимания всем видам обеспечения подразделений, несущих боевое дежурство в высокогорной местности со сложным рельефом, в том числе повышению морально-психологической подготовки личного состава. В заключение была подчеркнута важность сохранения в центре внимания более качественного выполнения проводимых мероприятий", - говорится в сообщении ведомства.