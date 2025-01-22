Великобритания готова помочь Азербайджану в расследовании причин крушения самолета AZAL

22 января 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и государственным секретарем по вопросам иностранных дел, делам содружества и развития Великобритании Дэвидом Лемми.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены перспективы повестки дня сотрудничества между двумя странами, а также текущая региональная ситуация, текущее состояние процесса нормализации отношений и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

"Дэвид Лемми в первую очередь выразил соболезнования по случаю годовщины трагедии 20 Января, а также в связи с крушением самолета рейса Баку-Грозный, произошедшего 25 декабря. Он также отметил, что Великобритания готова оказать поддержку в расследовании причин этой трагедии и в процессе расследования. Джейхун Байрамов поблагодарил за соболезнования и за проявленную солидарность, проинформировал о проделанной работе по расследованию причин авиакатастрофы.

Было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством в политической, экономической сферах, а также в сфере альтернативной энергии, гуманитарной и других областях имеют широкие перспективы, в развитии связей важно интенсифицировать взаимные визиты и политический диалог, углублять партнерские связи между двумя странами.

Поздравляя Азербайджан с успешным проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), Дэвид Лемми подчеркнул важность продолжения сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Джейхун Байрамов, проинформировав о текущей ситуации в регионе и мирном процессе, отметил, что, несмотря на значительный прогресс в мирном соглашении и делимитации границ, территориальные претензии к Азербайджану, имеющиеся в Конституции Армении, являются основным препятствием для процесса.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении ведомства.