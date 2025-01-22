Автор: Мехти Ахмедзаде

Во Франции сегодня показали очередное цирковое представление, где выступили клоуны и обсудили "незаконное и принудительное переселение армян" из "Нагорного Карабаха". Организатором дешевого шоу стало т.н. "представительство" мифического, лопнувшего как мыльный пузырь "арцаха".

Смотря на фотографии этого абсурдного мероприятия, которые были опубликованы в соцсети Х, можно увидеть следующее - собралась кучка проплаченных армянофилов на завтрак за столом, обсудила выдуманные проблемы армян и, как всегда, не достигнув никаких результатов, разошлась по домам.

Собрание напоминало чаепитие у шляпника из "Алисы в стране чудес", где всё происходящее выглядело нелепым и бессмысленным.

А какая была публика - одних "бывших" собрали: бывший посол Франции в Дании Франсуа Зимерай, бывший мэр Сарселя (коммуна в северном пригороде Парижа) Франсуа Пуппони, никому не известная Каталина де ла Сота - адвокат Парижской коллегии, у которой менее 50 подписчиков в том же самом Х, и другие. Всего было человек 15, с которыми были обсуждены "жалобы и проблемы".

"Мы будем внимательно следить за дальнейшим ходом процедуры", - говорится в публикации.

Ну, следите, следите. Долго будете следить.

А самое интересное, что вся эта "выставка абсурда" прошла незаметно. Посты в соцсетях собрали мизерное количество реакций, сигнализируя: "Никому это не нужно".

Стоит отметить, что выбранная локация идеально отразила сущность происходящего. Неудивительно, что все это действо разыгрывалось в полупустом зале, больше напоминающем комнату в каком-нибудь второсортном мотеле. Организаторы надеялись на хоть какой-то итог, но, судя по фото, получилось что-то вроде семейной встречи, где каждый знает друг друга, и обсуждать, собственно, нечего.

Армяне, как видим, любят придумывать всякие мероприятия с громкими названиями, но результат вечно остается нулевым. Сколько бы ни было попыток оживить несуществующие проблемы - нельзя оживить то, что мертво и похоронено с концом. Сколько бы французско-армянский тандем ни пытался вдохнуть жизнь в мифы, реальность остается неизменной: "арцаха" - не было, нет и не будет.