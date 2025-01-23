Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Марьяна Ахмедова

54-я ежегодная встреча Всемирного экономического форума, прошедшая в Швейцарии в городе Давос, под девизом "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи", стала ключевой платформой для определения глобальных экономических и политических приоритетов. Азербайджан, представленный Президентом Ильхамом Алиевым, активно участвовал в дискуссиях на полях мероприятия, что подчеркнуло растущую роль страны как надежного экономического партнера и центра регионального сотрудничества.

В течение трех дней Президент Ильхам Алиев провел встречи с главами государств, руководителями ведущих глобальных корпораций и представителями крупнейших международных организаций. Эти переговоры укрепили позиции Азербайджана как ключевого игрока в развитии взаимовыгодного партнерства. Были подняты вопросы привлечения международных инвестиций, развития транспортных коридоров и глобальной энергетической безопасности, что подчеркнуло стратегическое значение страны в решении мировых вызовов.

Особое внимание было уделено переговорам с мировыми лидерами. На встречах с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем обсуждалась роль Азербайджана в укреплении энергетической безопасности Европы, в том числе в расширении экспорта природного газа и укреплении связей с Европейским союзом. Переговоры с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичсом и президентом Украины Володимиром Зеленским подтвердили приверженность Азербайджана развитию двусторонних отношений, охватывающих политическую, экономическую и энергетическую сферы.

Встречи с руководством Ирака и Израиля также подчеркнули взаимный интерес к развитию экономических и культурных связей. Переговоры с президентом Ирака Абдулом Латифом Джамалем Рашидом и премьер-министром Курдистана Масруром Барзани касались углубления торгового и гуманитарного сотрудничества, в то время как встреча с президентом Израиля Ицхаком Герцогом стала свидетельством исторической дружбы между азербайджанским и израильским народами.

Помимо встреч с мировыми лидерами, Президент Ильхам Алиев провел переговоры с руководителями крупных международных компаний, что еще раз подчеркнуло привлекательность Азербайджана как инвестиционного направления. По просьбе Carlsberg Group глава государства встретился с председателем наблюдательного совета Хенриком Поульсеном и генеральным директором Якобом Аруп-Андерсеном. Представители компании высоко оценили благоприятный инвестиционный климат в стране и заявили о планах по увеличению локализации производства своей продукции в Азербайджане.

Не менее важной стала встреча с председателем группы и генеральным директором DP World Султаном Ахмедом бин Сулайемом. Обсуждения были сосредоточены на роли Азербайджана как регионального транспортного узла, а также возможностях, которые открывают транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад". Переговоры подтвердили значимость Азербайджана для глобальной торговли и логистической интеграции.

Президент Ильхам Алиев также встретился с Джаредом Коэном, президентом по международным связям Goldman Sachs Group Inc. Компания, сотрудничающая с Азербайджаном с 2010 года, выразила готовность поддерживать развитие финансового сектора страны и изучать новые возможности для инвестиций. Эта встреча стала очередным подтверждением интеграции Азербайджана в глобальную финансовую систему.

Генеральный директор Oliver Wyman Group Ник Студер также отметил интерес компании к экономическим преобразованиям в Азербайджане. Переговоры охватывали вопросы сотрудничества в области финансовых рынков, энергетики и торговли с акцентом на выявление новых возможностей в регионе.

Особое место в повестке визита заняла встреча Президента Азербайджана с Одиль Рено-Бассо, президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Были обсуждены текущие и будущие проекты, включая финансирование системы управления водными ресурсами в Гяндже. Итогом встречи стало подписание кредитного соглашения, что стало очередной вехой в сотрудничестве Азербайджана с ведущими международными финансовыми институтами.

Череда важных встреч в Давосе еще раз подтвердила растущее влияние Азербайджана на мировой арене. Репутация страны как надежного и дальновидного партнера была сформирована благодаря последовательной политике и успешной реализации международных соглашений.

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан укрепил свои позиции как стратегический партнер для стран Востока и Запада. Удачное географическое расположение, а также внимание к энергетическому, транспортному и финансовому сотрудничеству делают страну важным игроком в решении глобальных вызовов.

Активное участие мировых лидеров и крупнейших компаний в обсуждениях с Азербайджаном свидетельствует о растущем доверии к руководству Президента Ильхама Алиева и значимости страны в формировании будущего региона. Эти контакты подчеркивают экономический потенциал Азербайджана и его приверженность развитию глобального партнерства ради устойчивого роста и процветания.