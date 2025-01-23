Джейхун Байрамов провел обсуждения с послом Беларуси

23 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Беларуси Андрея Равкова по случаю завершения его дипломатической деятельности в стране.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана, передает Day.Az.

Джейхун Байрамов поблагодарил посла за плодотворную деятельность в период его работы в Азербайджане и пожелал успехов в дальнейшей работе.

Было подчеркнуто значение контактов на высшем и высоком уровнях, взаимных визитов и обмена мнениями в рамках международных платформ в развитии существующего стратегического партнерства между двумя странами. В частности, отмечены широкие перспективы сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, важность деятельности Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь. Была также подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Посол Андрей Равков поблагодарил за взаимовыгодное сотрудничество и поддержку во время работы в нашей стране и отметил, что уверен в дальнейшем развитии азербайджано-белорусского стратегического партнерства по восходящей линии.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.