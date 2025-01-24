В России подтвердили, кто сбил самолет AZAL

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что следствие в России выявило стрелявших по самолету AZAL.

Day.Az представляет публикацию:

Появилась информация о том, что российские следователи подтвердили, что самолет AZAL был сбит в результате огня ПВО "Панцирь С-1" в небе над Грозным.

Утверждается, что следователи знают и подробности о том, как и когда азербайджанский самолет подвергли РЭБ, и откуда установка была доставлена в Чечню, и имена виновных - как непосредственно стрелявшего, так и отдававшего ему приказ открыть огонь офицера.

Сегодня, кстати, был еще один важный сигнал - заявление вице-премьера Казахстана Бозумбаева о том, что слитые некоторое время назад российским изданием Baza "переговоры пилотов" того самого рейса серьезно отличаются от того, что записали "черные ящики". И эти два сигнала говорят о многом.

Во-первых, о том, что отношение Москвы к случившемуся не изменилось. В Кремле, видимо, полагают, что звонка с полуизвинением вроде как ни за что - достаточно, и судя по молчанию российских СМИ и официальных лиц, РФ будет отпираться до конца.

Во-вторых, та же самая Baza, неожиданно раздобывшая те самые "переговоры пилотов", удивительным образом ничего не раздобыла у российских следаков. Показательно, если учесть, что обычно Baza как раз от силовиков инсайды и получает - по внутрироссийским темам. Когда дело дошло до сбитого азербайджанского борта, источники то ли онемели, то ли оглохли. А может, все получили разнарядку помалкивать. Скорее всего, именно так и было.

Вся реакция российской стороны пока что - это грубый и глупый вброс про расстрелянных в Карабахе российских же миротворцев. Что это вообще было? Попытка "сравнять счет" что ли?

Те, кто управляет этой информационной и дезинформационной политикой в России, видимо, не до конца понимают, что для Азербайджана расследование трагедии - уже принципиальный вопрос. Причем настолько, что идти Баку будет до конца. А на дворе сейчас - не конец девяностых. Ни Россия не та, что раньше, ни Азербайджан.

Вытянет ли Азербайджан резкое ухудшение отношений с РФ, готов ли к нему?

Да, готов - и покруче были проблемы, как-то решили их своими силами. А вот готова ли Россия к ухудшению отношений с Азербайджаном? Готовы ли разного рода российские предприниматели, объявившиеся в Баку после февраля 2022 года? Готовы ли, например, в бакинском офисе "Спутника" снова бегать и искать, какой местный банк сжалится и согласится проводить их зарплаты из Москвы?

Готовы ли россияне, которым в последние годы понравилось летать в Европу и Азию через Баку, искать билеты подороже, или делать еще больший крюк через, например, Казахстан?

Или в Москве думают, что Грузия с успехом заменит им весь Южный Кавказ?

Потянет ли Россия потерю ПОСЛЕДНЕЙ невраждебной к себе страны на Южном Кавказе? Очень вряд ли. Но похоже, в Москве решили всерьез это проверить.