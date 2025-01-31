ООН в Азербайджане ждет возможности поддержать реализацию инициатив COP29

ООН в Азербайджане с нетерпением ждет возможности поддержать реализацию инициатив председательства COP29.

Как передает Day.Az, об этом сказала постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе мероприятия на тему "Высокоуровневое стратегическое приоритизирование", проходящего в Баку в рамках Рамочного документа о сотрудничестве между ООН и Азербайджаном по вопросам устойчивого развития (на 2026-2030 годы).

"За последние годы мы стали свидетелями того, как Азербайджан укрепляет свою роль не только на национальном, но и на региональном и глобальном уровнях в решении ряда многосторонних вопросов, включая борьбу с климатическим кризисом, особенно в качестве председателя COP29. Моя команда ООН в Азербайджане чувствовала себя привилегированной, работая в тесном сотрудничестве с председательством COP29 в прошлом году.

Помимо согласованных итогов COP29, 14 президентских инициатив являются важным наследием как на глобальном, так и на региональном уровнях в сфере климатических действий. В этом контексте система ООН в Азербайджане с нетерпением ждет возможности поддержать реализацию этих инициатив председательства и помочь масштабировать поддержку ООН для климатических действий", - сказала она.