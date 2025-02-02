В Азербайджанской армии проведен ряд мероприятий

В соответствии с планом, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, по случаю 2 февраля - Дня молодежи в Азербайджанской Армии был проведен ряд праздничных мероприятий.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе оборонного ведомства, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие подчеркнули, что торжественное празднование Дня молодежи связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. Отмечалось, что после возвращения Общенационального лидера к власти в Азербайджане была заложена основа государственной молодежной политики, которая ныне успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

На мероприятиях были представлены концертные программы с участием творческих коллективов Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона и районных отделов культуры.