Кое-что Пашинян пока так и не понял

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о недавнем заявлении Пашиняна в США.

Day.Az представляет публикацию:

Никол Пашинян продолжает выступать с серией стендапов в США. Все как надо: говорит долго, иногда драматично, чаще смешно.

Сегодня, например, он предложил Баку начать двусторонние отношения с "чистого листа"

Армянский премьер назвал это "новой эрой", выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне. По его словам, сторонам удалось согласовать в проекте мирного договора чувствительные темы, и это краеугольный камень будущего мира.

Смотрите, как замахнулся! Эра Воваевича на Кавказе! Возможно, Пашинян даже сам в это верит, совершенно искренне.

Баку и Ереван действительно могут начать с чистого листа. Вот только Пашинян пока так и не понял, что под чистым листом понимают конституцию Армении. Почисти, убери лишнее - и садимся подписывать, дружочек.

Одно неясно: хватит ли на это Пашиняну жоп.., то есть политической воли, о которой он так часто говорит в последние дни?