Мастер бредовых заявлений

Автор: Мехти Ахмедзаде

Константин Затулин, похоже, решил пополнить коллекцию своих абсурдных геополитических заявлений.

На этот раз он с важным видом сообщил, что Азербайджан, оказывается, действует в своих интересах. Спасибо, конечно, за столь ценное открытие, но это и так все знают.

Кроме того, "гений" конспирологии нашел "заговор Турции" там, где его нет.

"Реальная политика властей Азербайджана состоит совершенно в другом: они являются союзниками Турции и продвигают турецкие интересы вместе со своими в зоне Каспия, Центральной Азии и на Кавказе", - сказал Затулин, комментируя требование Баку по "Русскому дому".

Как же любят некоторые российские политики видеть везде "турецкий след".

Запомните, господин Затулин - Азербайджан руководствуется исключительно своими национальными интересами.

Глядя на такие заявления, невольно хочется спросить: неужели он всерьез считает, что Азербайджан должен советоваться с кем-то, когда принимает решения относительно того, что находится внутри страны? Вообще, с каких пор Затулин рассуждает о том, какие организации должны находиться в Азербайджане?

Впрочем, ничего нового. Затулин давно живет в мире, где все плохое вокруг - происки "чужого влияния", а его собственные высказывания - истина в последней инстанции. В реальном мире его заявления ценятся не больше, чем советы случайного пассажира в маршрутке.