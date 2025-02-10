Азербайджан и Иран обсудили перспективы развития военного сотрудничества

В рамках многонациональных морских учений "AMAN-25" и диалога AMAN, проходящих в городе Карачи Исламской Республики Пакистан, первый заместитель командующего Военно-морскими силами - начальник штаба, капитан 1-го ранга Теймур Муршудов встретился с командующим ВМС Исламской Республики Иран контр-адмиралом Шахрамом Ирани.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между азербайджанскими и иранскими военными моряками для обеспечения безопасности Каспийского моря, сочетающего в себе региональные интересы обеих стран, была особо отмечена важность проведения совместных учений в морских водах с целью обмена опытом.

На встрече стороны провели обстоятельный обмен мнениями и по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.