Азербайджан и Беларусь обсудили будущее стратегического партнерства

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Республики Беларусь Дмитрия Пиневича.

Об этом сообщили Day.Az в министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что Дмитрий Пиневич представил министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот. Министр поздравил новоназначенного посла и пожелал ему успехов в дипломатической миссии.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью.

Стороны обсудили перспективы развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью, а также различные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества. Была отмечена важная роль контактов на высоком уровне, взаимных визитов и диалога на международных платформах для укрепления межгосударственных связей. В этой связи было подчеркнуто, что визит Президента Беларуси 17 мая прошлого года на освобожденные от оккупации территории в рамках государственного визита в Азербайджан является высоким показателем стратегического партнерства между нашими странами.

Отмечено, что существующее сотрудничество между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, включая политическую, экономическую, торговую, научную, образовательную, культурную, туристическую и другие, вызывает удовлетворение, и в частности, что шаги по расширению экономических и торговых связей между Азербайджаном и Беларусью внесли важный вклад в развитие двусторонних отношений. Была подчеркнута важность роли Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь по сотрудничеству в областях экономики, торговли и инвестиций. Отмечена важность тесного сотрудничества наших стран в региональных и международных организациях, в том числе в рамках ООН, СНГ, Движения неприсоединения, и продолжения взаимной поддержки внутри этих организаций.

Посол Дмитрий Пиневич выразил удовлетворение началом своей дипломатической миссии в нашей стране и выразил благодарность за теплый прием. Он отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

В рамках встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.