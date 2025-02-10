https://news.day.az/politics/1729273.html Азербайджан и Турция провели важные политические консультации - ФОТО Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Турцией. Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.
Азербайджан и Турция провели важные политические консультации - ФОТО
Состоялись политические консультации между Азербайджаном и Турцией.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.
"Сегодня состоялись политические консультации, проведенные между делегациями во главе с генеральным директором по региональной безопасности МИД Азербайджана Азером Мусаевым и генеральным директором по Восточной Европе и Кавказу МИД Турции Мехметом Сансаром. На встрече обсуждались двусторонние политические связи стран и развитие сотрудничества в международных организациях", - отметил посол.
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