Гособвинители по делу лиц армянского происхождения раскрыли конкретные эпизоды террористических преступлений

11 февраля в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Левы Мнацаканяна и других, а также Рубена Варданяна, обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате агрессии Армении, государственные обвинители Фуад Мусаев, Вусал Абдуллаев и Тарана Мамедова раскрыли конкретные эпизоды преступлений террористического характера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе рассмотрения уголовного дела, отмечено, что 9 января 1991 года в направлении Шушинского района был обстрелян автомобиль марки "УАЗ-469", в результате чего были преднамеренно убиты нанесением различных телесных повреждений в виде огнестрельных ранений 4 человека: водитель Гоек Иван Иванович, военнослужащие советской армии - командир разведывательного полка воинской части №44682 подполковник Ларионов Олег Михайлович и начальник штаба Лачинской военной комендатуры, майор Иванов Игорь Юрьевич, а также командированная в этот район для выполнения служебных обязанностей корреспондент газеты "Молодежь Азербайджана" журналист Аскерова Салатын Азиз гызы.

Кроме того, было отмечено, что 20 ноября 1991 года члены преступной организации, получив информацию о вертолете с государственными представителями Азербайджанской Республики и наблюдателями из Российской Федерации и Республики Казахстан, который летел на низкой высоте над территорией села Гаракянд Ходжавендского района для посадки в этом районе, совершили нападение на указанный летательный аппарат, открыв интенсивный огонь из пулеметов и автоматов конструкции АК-74 под углом примерно 30 градусов с расстояния 300 метров, повредив вертолет и выведя его из-под управления.

Таким образом, в вертолете, который был сбит и взорван к востоку от села Гаракянд, в 5 километрах от северного склона горы, перпендикулярно проселочной грунтовой дороге, при исполнении служебных обязанностей причинением различных тяжких телесных повреждений были убиты 22 человека: бывший Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Гаибов Исмят Исмаил оглу, министр внутренних дел Азербайджанской Республики Асадов Магомед Наби оглу, Государственный секретарь Азербайджанской Республики Исмаилов Тофиг Кязым оглу, заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Гаджиев Зульфи Салех оглу, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Джафаров Вагиф Джафар оглу и Мамедов Вели Гусейн оглу, заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Сериков Санлал Досумович, тележурналист Мустафаев Алы Мустафа оглу, видеооператор Шахбазов Фахреддин Ибрагим оглу, светооператор Гусейнзаде Ариф Исмаил оглу, первый заместитель министра мелиорации и водного хозяйства Азербайджанской Республики Намазалиев Гурбан Гусейн оглу, заведующий отделом Аппарата Президента Азербайджанской Республики Мирзоев Осман Мирзагусейн оглу, помощник Государственного секретаря Азербайджанской Республики Мамедов Рафиг Мамед оглу, комендант района чрезвычайного положения Жинкин Николай Владимирович, генерал-майор милиции Лукашов Михаил Дмитриевич, подполковник Кочеров Олег Николаевич, а также начальник отдела Национальной безопасности по Нагорному Карабаху Иванов Сергей Семенович, прокурор Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской Республики Плавский Игорь Александрович, начальник Управления внутренних дел Нагорно-Карабахской Автономной Области Ковалев Владимир Владимирович, а также 3 члена летного экипажа вертолета - Котов Вячеслав Владимирович, Долгов Геннадий Владимирович и Яровенко Дмитрий Борисович.

Наряду с этим было отмечено, что 26 января 2010 года на территории села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района Азербайджанской Республики был обстрелян из автоматического оружия автомобиль марки "УАЗ" с государственным регистрационным номером 00-21 HP, принадлежащий Физулинской военной прокуратуре, в результате чего следователю Физулинской военной прокуратуры Гидаятову Аразу Габиль оглу при исполнении служебных обязанностей было нанесено огнестрельное ранение.

Также было оглашено, что члены преступного сообщества бросили в реку Товуз взрывное устройство в виде мины-ловушки, помещенной внутрь белой игрушки, похожей на собаку. 14 июля 2011 года на берегу этой реки в части, проходящей через село Алибейли Товузского района на границе с Республикой Армения, малолетняя Шахмалыева Айгюн Зираддин гызы, родившаяся 15 сентября 1999 года, нашла указанную игрушку и принесла домой, положила на стол. В результате физического контакта произошел взрыв, при котором разлетевшимися осколками Айгюн Шахмалыева получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия.