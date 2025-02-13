Сами армяне взбунтовались против своей лжи

Сами армяне взбунтовались против своей лжи.

Как передает Day.Az, об этом сказала заслуженный архитектор Азербайджана, доктор наук, профессор, руководитель Государственной службы по охране культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана Сабина Гаджиева, будучи гостем платформы Baku Network.

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