Захарова обвинила Армению

Работа в трехсторонней рабочей группе по вопросам разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе заморожена из-за Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К сожалению, в настоящее время работа в группе из-за позиции армянской стороны заморожена. Подтверждаем готовность возобновить полноценное взаимодействие в ней", - отметила дипломат.

По ее словам, в рамках группы проделана колоссальная работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном, подчеркнула Захарова.