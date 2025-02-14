Захарова обвинила Армению
Работа в трехсторонней рабочей группе по вопросам разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе заморожена из-за Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, в настоящее время работа в группе из-за позиции армянской стороны заморожена. Подтверждаем готовность возобновить полноценное взаимодействие в ней", - отметила дипломат.
По ее словам, в рамках группы проделана колоссальная работа по согласованию как правовых основ, так и технических параметров восстановления транспортных маршрутов между Арменией и Азербайджаном, подчеркнула Захарова.
"Именно в трехсторонней рабочей группе были достигнуты договоренности о базовом принципе разблокирования коммуникаций. Он заключается в сохранении суверенитета и юрисдикции государств над проходящими по их территории маршрутами", - добавила она.
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