https://news.day.az/politics/1730504.html Джейхун Байрамов обсудил с министром Баварии перспективы регионального сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром по европейским и международным вопросам Баварии Эриком Бейсвенгером. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".
Джейхун Байрамов обсудил с министром Баварии перспективы регионального сотрудничества
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с министром по европейским и международным вопросам Баварии Эриком Бейсвенгером.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети "X".
Стороны обсудили перспективы регионального сотрудничества, уделив особое внимание укреплению связей в экономической и торговой сферах.
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