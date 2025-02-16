Азербайджан и Молдова обсудили повестку двустороннего сотрудничества

15 февраля министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Попшоем.

Как сообщает Day.Az, об этом передает Министерство иностранных дел. На встрече была обсуждена повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой, в особенности, сотрудничество в области энергетической безопасности, а также актуальные вопросы региональной и международной обстановки. Отмечалась роль контактов на высшем и высоком уровнях в развитии дружественных отношений между двумя странами, основанных на взаимном уважении и поддержке. Была подчеркнута важность дальнейшего развития сотрудничества между странами в рамках многосторонних платформ. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.