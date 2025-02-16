Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Сербию

Сегодня министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Сербию.

Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Согласно информации, в рамках визита Джейхун Байрамов проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Сербии.