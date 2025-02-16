https://news.day.az/politics/1730602.html Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Сербию Сегодня министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Сербию. Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана. Согласно информации, в рамках визита Джейхун Байрамов проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Сербии.
Джейхун Байрамов отбыл с визитом в Сербию
Сегодня министр иностранных дел Азербайджан Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Сербию.
Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.
Согласно информации, в рамках визита Джейхун Байрамов проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами Сербии.
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