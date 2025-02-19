Двери для Грузии в формате «3+3» остаются открытыми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двери для Грузии в региональном формате "3+3" остаются открытыми и для грузинских представителей всегда будет возможность присоединиться к обсуждениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на парламентском часе в Государственной Думе, Лавров напомнил, что Грузия с момента создания формата не принимала в нем участия, однако ее место в этом механизме остается закрепленным.

По его словам, нынешнее руководство Грузии исходит из национальных интересов страны, а формат "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Иран, Турция) отвечает интересам всех участников.

Министр сообщил, что на последней встрече в рамках формата было принято решение о придании этому механизму более структурированного характера, что повысит его эффективность.