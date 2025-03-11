Президент Северной Македонии встретилась со студентами Университета АДА

Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова 11 марта провела встречу со студентами Университета АДА.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в своем выступлении Гордана Силяновска-Давкова подчеркнула значение укрепления дружественных связей между двумя странами. Отметив широкий потенциал сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией, она уделила особое внимание развитию связей в сфере образования, экономики и культуры.

Далее Президент поделилась своими взглядами на геополитическую ситуацию в регионе и вопросы международного сотрудничества Северной Македонии. Она рассказала о шагах, предпринимаемых для укрепления связей ее страны с Европой, и высоко оценила растущую роль Азербайджана на международной арене.

Встреча прошла в интерактивном формате и Президент Гордана Силяновска-Давкова ответила на вопросы студентов.

В ходе открытого диалога глава государства проявила интерес к планам молодежи, образовательным возможностям и перспективам двусторонних отношений.

В завершение мероприятия была сделана памятная фотография.