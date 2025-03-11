Стало известно, как Армения доставляла мины в Карабах

На судебном заседании по рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также о терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, в качестве свидетеля дал показания проживающий в Карабахе армянин Хайрапетян Камо Эдуардович.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, свидетель заявил, что после прибытия Рубена Варданяна в Ханкенди на его средства велись работы по минированию на границах территорий, возвращенных Азербайджаном в ходе 44-дневной войны.

Он отметил, что эти мины доставлялись из Армении в Карабах через Лачин.

"Армяне, проживающие в Ханкенди, также знали, что минирование в Карабахе получило широкое распространение после прибытия Рубена Варданяна. В школах, вокруг зданий, в лесах и вблизи пустующих территорий были размещены плакаты информационного характера, связанные с этими минами. Хотя до 44-дневной войны не было никаких плакатов касательно мин", - добавил свидетель.

Судебный процесс будет продолжен 18 марта.

Напомним, что Рубену Варданяну предъявлено обвинение в совершении деяний, предусмотренных статьями 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Он также обвиняется в совершении деяний, предусмотренных статьями 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другими статьями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.